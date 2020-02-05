Рирден: хет-трик Овечкина – это то, что делают суперзвёзды
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил роль в команде российского форварда Александра Овечкина, который в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) отметился четвёртым хет-триком в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ и вышел на первое место в списке снайперов, забив 40-ю шайбу в сезоне.
«Да, в пять последних минут он взял игру на себя и стал главным автором победы. Это то, что делают суперзвёзды. Нам очень повезло с ним», — откровенно сказал главный тренер Тодд Рирден.
В концовке третьего периода матча при счёте 1:2 в пользу «Кингз» Овечкин сначала сравнял счёт, а потом вывел свою команду вперёд. Хет-трик в этом матче российский форвард оформил, забивая шайбу в пустые ворота калифорнийцев.
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Хет-трик за 5 последних минут матча — такого в НХЛ не было почти четверть века.
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