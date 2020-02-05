Ничушкин – лучший из россиян в НХЛ по показателю полезности в этом сезоне
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» разгромил «Баффало Сэйбрз» со счётом 6:1 (2:1, 4:0, 0:0). В составе «Колорадо» голом и двумя результативными передачами отметился российский форвард Валерий Ничушкин, защитник Никита Задоров на свой счёт записал 2 (1+1) очка.
Кроме того, Ничушкин завершил игру с показателем полезности «+4». Таким образом, в 46 матчах сезона, набрав 21 (9+12) очко, форвард достиг показателя полезности «+24» — это лучший результат среди российских игроков в этом сезоне, вторым идёт форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин («+23»).
Среди всех игроков НХЛ Ничушкин занимает пятое место по этому показателю – лидирует его партнёр по команде Райан Грейвс («+36»).
У Ничушкина — лучший матч в НХЛ за 4 года! Забил, отдал, а его звено раскатало «Баффало»
Продолжает набирать очки и Никита Задоров – уже 7 баллов в 4 играх.
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