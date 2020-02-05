Даути стал рекордсменом «Кингз» по очкам среди защитников

Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути ассистировал Джеффу Картеру во втором голе в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (2:4). Таким образом, Даути набрал 495-е очко в джерси «Кингз», обойдя легендарного защитника Роба Блейка, у которого 494 очка за клуб, и вышел на единоличное первое место по результативности среди защитников в истории «Лос-Анджелеса».
«Это многое значит для меня. Я даже не думал об этом, пока этого не достиг. Блейк был одним из моих любимых защитников в детстве. Он – член Зала славы НХЛ, наш генеральный менеджер, и обойти его в списке самых результативных защитников клуба – у меня просто нет слов, это огромная честь. Конечно, я многое посвятил клубу, чтобы достичь этих высот, но организация дала мне намного больше, поэтому я горд быть частью «Кингз» и горжусь, что побил рекорд Роба Блейка, но мы должны были побеждать сегодня – если честно, то это всё, о чём я сейчас думаю.
С Робом мы ещё не обсуждали эту тему, но ему понадобилось намного меньше игр, чтобы набрать столько очков, поэтому Блейку всё равно есть чем похвастаться», — поведал в послематчевом интервью рекордсмен.
- 5 февраля 2020
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