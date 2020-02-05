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Войнов – самый бегущий игрок КХЛ, Граньяни – самый точный распасовщик лиги

Войнов – самый бегущий игрок КХЛ, Граньяни – самый точный распасовщик лиги
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги регулярного чемпионата до третьей паузы на Евротур по данным умных чипов и шайб.

Лидерство в споре главных «стайеров» сохраняет защитник «Авангарда» Вячеслав Войнов (295237 м), который уже в ближайшем матче может стать первым хоккеистом, преодолевшим дистанцию в 300 километров за сезон. За Войновым следует игрок обороны финского «Йокерита» Микко Лехтонен, замыкает тройку лидеров другой игрок «Авангарда» — Кирилл Семёнов.

В показателе по пройденной дистанции с шайбой снова в лидирующие позиции попал Микко Лехтонен из «Йокерита» (37267 м), заметно опережая Чарлза Геноуэя из «Торпедо» (32852 м) и Линуса Умарка из «Салавата Юлаева» (31208 м).

Лидером по средней скорости игрока с шайбой является форвард «Нефтехимика» Павел Порядин с показателем 24,1 км/ч.

Лучшими распасовщиками КХЛ являются защитники Марк-Андре Граньяни из «Динамо» Мн и Филип Ларсен из «Салавата» — точность паса 88,3% и 87,9% соответственно. Из форвардов выше всех поднялся чешский форвард «Трактора» Томаш Гика – 83,31% точных передач.

Новым показателем является дистанция передач, причём считается как суммарная дистанция, так и в направлении атаки. В первом случае снова лидирует уфимец Ларсен (23885 м), а по развитию атак лучшими являются Лехтонен и Войнов (11936 м и 11969 м). Среди нападающих выше всех забрался нападающий «Салавата» Умарк (4923 м).

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