Овечкин стал первым игроком за 27 лет, сделавшим три хет-трика за шесть матчей

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «столичной» команды.
Три из четырёх шайб «Кэпиталз» забросил российский нападающий Александр Овечкин. Российский форвард оформил натуральный хет-трик за 4,5 минуты в конце третьего периода. 34-летний нападающий оформил четвёртый хет-трик в нынешнем сезоне, что является его личным рекордом.
Для Овечкина этот хет-трик стал третьим в последних шести матчах. Подобное достижение стало первым в Национальной хоккейной лиге за 27 лет. В сезоне-1992/1993 сделать три хет-трика за шесть игр удавалось легендарным нападающим Александру Могильному и Теэму Селянне.
Напомним, Овечкин стал пятым россиянином в истории НХЛ, сделавшим четыре хет-трика за сезон. Национальный рекорд принадлежит Александру Могильному — 7 (сезон-1992/1993), по четыре хет-трика делали Александр Сёмин – 4 (2010/2011), Алексей Ковалёв – 4 (2000/2001) и Павел Буре – 4 (1999/2000, 2000/2001).
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