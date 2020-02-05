Овечкина не остановить! Какие ещё рекорды покорятся русскому снайперу в этом сезоне

Последние три недели Александр Овечкин забрасывает шайбы с фантастической скоростью. В последнем матче с «Лос-Анджелесом» он оформил хет-трик за четыре минуты и сравнялся с Теэму Селянне и Бреттом Халлом по количеству победных голов. Следующая решающая шайба выведет Александра на чистое четвёртое место. «Вашингтону» осталось сыграть 24 матча в регулярном чемпионате, за это время Овечкину по силам прибавить к своему и так впечатляющему резюме ещё несколько достижений.

700 голов

Самый ожидаемое достижение Александра в сезоне. 700 голов в НХЛ — это число даже представить страшно! Но Овечкину совсем не страшно, и он движется к этому достижению на всех парах, опережая все мыслимые и немыслимые графики. 14 голов в последних семи матчах, три хет-трика за это время — это ли не совершенство прирождённого снайпера?



Хорошо, что «Вашингтон» заблаговременно начал подготовку к празднованию 700-го гола Овечкина, иначе клуб мог бы и не успеть всё организовать. Эту веху Александр может пройти уже 9 февраля в матче с «Филадельфией».



Овечкин станет всего лишь восьмым членом клуба «700» — до него этой отметки достигали только Горди Хоу, Фил Эспозито, Масель Дионн, Уэйн Гретцки, Майк Гартнер, Бретт Халл и Яромир Ягр.

708, 717 голов

Но 700 голов – пусть круглая, но всё же промежуточная цифра на пути к главной цели – снайперскому рекорду всех времён. Овечкин способен пройти ещё одну, а то и две промежуточные отметки уже в этом году. Для начала надо будет догнать и обогнать Майка Гартнера (707 голов в карьере), а затем попробовать приблизиться к Филу Эспозито (717 голов).



Таким образом, Александр Великий за один год может подняться с 14-го на 6-е место в рейтинге лучших снайперов всех времён. А если у него получится перегнать Эспозито, то он второй раз в карьере забьёт 60 голов. В том, что Овечкин перегонит Гартнера, можно не сомневаться, а для того, чтобы выйти на шестое место, придётся сильно поднапрячься и провести остаток регулярки в том же темпе, что и предыдущие семь игр.

Овечкин обрушил новый рекорд! Четвёртый хет-трик в сезоне он сделал за 4 минуты! 11-й раз за карьеру забил 40 голов и снова стал лидером сезона по заброшенным шайбам.

Хет-трики за сезон

В последние лет 10 российские хоккеисты, не считая Овечкина, не часто радуют болельщиков хет-триками. И даже Александру Великому прежде не удавалось сделать более трёх трюков со шляпой за сезон, хотя были и очень впечатляющие игры, когда он оформлял три гола в двух матчах подряд.



Капитан «Вашингтона» впервые в карьере оформил четыре хет-трика. В 34 года его язык не повернётся назвать стареющим ветераном, он находится на пике своей игры и готов к новым свершениям.



Последний россиянин, который четыре раза забивал по три гола за матч, был Александр Сёмин. Тогда он играл за «Вашингтон», и его звено с Овечкиным было неудержимым. Всего таких продуктивных игроков было четыре, стало пять. Если Овечкин провернёт трюк со шляпой ещё раз до конца регулярки, то станет первым русским после Александра Могильного, сделавшим не меньше пяти хет-триков за сезон.



Александр Сёмин – 4 (2010/2011)



Алексей Ковалёв – 4 (2000/2001)



Павел Буре – 4 (1999/2000, 2000/2001)



Александр Могильный – 7 (1992/1993)

50 голов за сезон

Только два человека в истории забрасывали 50 голов за сезон девять раз. В будущем Овечкин может стать единоличным рекордсменом НХЛ, а в этом году всё идёт к тому, что он присоединится к компании Майка Босси и Уэйна Гретцки.



Самое сумасшедшее не только то, что Овечкин играет в эпоху, когда голы в НХЛ даются куда с большим трудом, чем в 1980-е и 1990-е, но и то, что Босси с Гретцки все свои «полтинники» оформляли до 30 лет. Босси провёл в НХЛ всего 10 сезонов и завершил карьеру очень рано – в 30 лет его доконала хроническая травма спины. Гретцки последний раз забил 50 голов в сезоне-1988/89, когда ему было 28 лет.

Матчи с двумя или более шайбами

Очередной хет-трик позволил Овечкину сравняться с Филом Эспозито по количеству матчей с двумя или более шайбами (143) и выйти на пятое место в истории по этому показателю. В ближайшие месяцы россиянин может догнать и перегнать Горди Хоу (147), который занимает четвёртую строчку. Дальше будет сложнее, но с Овечкиным никогда нельзя говорить «никогда». Если он в 11 из оставшихся 24 игр сделает по дублю, то догонит Марио Лемье (154). Второе место занимает Бретт Халл (158), лидерство удерживает Гретцки (189).

«Он приближается к хоккейному бессмертию». Как в Америке восторгаются Овечкиным Хет-трик за 5 последних минут матча — такого в НХЛ не было почти четверть века.

Голы в большинстве

Все в НХЛ знают, что Овечкин забивает из своего «офиса» в большинстве, и уже 14 лет никто не может с этим ничего поделать. Старая, как мир, простая, но рабочая схема, которая принесла Овечкину 259 из 698 голов. И принесёт ещё больше, ведь Никлас Бекстрём и Джон Карлсон никуда не уходят, а бросок Овечкина остаётся таким же смертельным. В этом году Александр уже обогнал Люка Робитайла и Теэму Селляне и сейчас занимают третью позицию в истории по этому показателю.



Следующий в списке – Бретт Халл, но ненадолго. Чтобы обойти его, Овечкину надо семь раз реализовать большинство, это вполне выполнимая задача. Дальше должен приготовится Дэйв Андрейчук с его 274 голами в большинстве – Овечкин покусится на его рекорд уже в следующем сезоне.

Голы в равенстве

Овечкин начинал сезон, деля 15-е место по этому показателю с Яри Курри, и обогнал легендарного финна в первом же матче чемпионата. Сейчас он занимает 11-ю строчку по количеству шайб в равных составах и уже скоро может начать подниматься ещё выше.



До 10-го места и Бобби Халла (437 голов) осталось две шайбы, до Стива Айзермана (440) и девятого места – пять голов. Если постараться, можно даже обогнать Фила Эспозито (448) и выйти на восьмое место.

Овечкин забил 40 голов за 53 матча в сезоне. Это его лучший темп за последние 12 лет

Голы в пустые ворота

НХЛ тщательно ведёт и такую статистику, и здесь Овечкин тоже является одним из лидеров. Накануне он забросил 39-ю шайбу в пустые ворота и вплотную приблизился к Мариану Госсе, который с 40 голами занимает вторую строчку. Рекорд НХЛ принадлежит Гретцки, он 56 раз поражал пустые ворота.

Девятый «Морис Ришар»

Конкуренция высока, и соперники не дремлют, но у Овечкина есть все шансы выиграть девятый «Морис Ришар Трофи» в карьере. В прошлом году он установил новый рекорд НХЛ, в восьмой раз в карьере став лучшим снайпером лиги – до него только Бобби Халлу удавалось сделать это семь раз. С каждым новым титулом Овечкин будет только улучшать собственное достижение, но менее крутым рекорд от этого не становится.

Очки

Все говорят о голах Овечкина, а передачи и общее количество очков отходят на второй план. Между тем Александр поднимается и в рейтинге лучших бомбардиров всех времён. Он обошёл Жана Рателля, а сезон может закончить на 35-м месте в истории. Впереди – Эл Макиннис (1274 очка) и Алекс Дельвеккио (1281 очко).