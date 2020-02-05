Э. Карлссон готов помочь Швеции на ЧМ-2020, если «Сан-Хосе» не попадёт в плей-офф
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон не исключил, что сыграет на чемпионате мира 2020 года за сборную Швеции.
«Понимаю, почему вы интересуетесь чемпионатом мира. Сейчас моё основное внимание сконцентрировано на борьбе „Сан-Хосе“ за место в плей-офф. Нам нужно выиграть несколько матчей, чтобы вернуться в гонку. Если у нас ничего не получится, тогда можно будет думать о чемпионате мира. Прошло много времени с тех пор, когда я играл за сборную, моё тело чувствует себя хорошо, так что я пока положительно отношусь к идее сыграть за сборную», — приводит слова Карлссона Aftonbladet.
29-летний Карлссон в текущем сезоне сыграл в 53 матчах, записав на свой счёт 36 (5+31) очков.
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