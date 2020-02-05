Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Э. Карлссон готов помочь Швеции на ЧМ-2020, если «Сан-Хосе» не попадёт в плей-офф

ЧМ-2020
ЧМ-2020
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Э. Карлссон готов помочь Швеции на ЧМ-2020, если «Сан-Хосе» не попадёт в плей-офф
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон не исключил, что сыграет на чемпионате мира 2020 года за сборную Швеции.

«Понимаю, почему вы интересуетесь чемпионатом мира. Сейчас моё основное внимание сконцентрировано на борьбе „Сан-Хосе“ за место в плей-офф. Нам нужно выиграть несколько матчей, чтобы вернуться в гонку. Если у нас ничего не получится, тогда можно будет думать о чемпионате мира. Прошло много времени с тех пор, когда я играл за сборную, моё тело чувствует себя хорошо, так что я пока положительно отношусь к идее сыграть за сборную», — приводит слова Карлссона Aftonbladet.

29-летний Карлссон в текущем сезоне сыграл в 53 матчах, записав на свой счёт 36 (5+31) очков.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. ЧМ по хоккею 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020