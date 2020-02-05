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Женская сборная России проиграла Швеции на Турнире шести наций

Женская сборная России проиграла Швеции на Турнире шести наций
Хоккей / Прочие 0

Женская сборная России проиграла команде Швеции со счётом 1:3 на Турнире шести наций, являющемся финалом женского Еврохоккейтура сезона-2019/2020. Лучшими игроками в составе россиянок по итогам встречи признаны Анна Шибанова и Анна Шохина.

Финал женского Еврохоккейтура пройдёт сразу в двух шведских городах — Экшё и Траносе. Первый принимает матчи группы А, второй — группы В, в которую вошла женская национальная сборная России, а также все матчи плей-офф. Оба города расположены на юге Швеции, более чем в двухстах километрах от Стокгольма.

Формат турнира предполагает групповой этап, по результатам которого определятся команды, которым в финальный день предстоит сыграть в матчах за первое, третье и пятое места. Таким образом, шесть сборных поделены на две группы: А и В. В первую вошли команды Финляндии, Швейцарии и Германии, во вторую — России, Чехии и Швеции.

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