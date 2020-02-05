Торнтон — о 1500 очках в НХЛ: это значит, что я старею

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон поделился впечатлениями от преодоления планки в 1500 набранных очков в НХЛ.



«Это значит, что я старею. Это значит также, что я играл с хорошими партнёрами и выдающимися хоккеистами. И мне повезло, что у меня было не так много травм. Вот что это значит.



Когда закончу играть, тогда и буду всё вспоминать. Сейчас же буду жить сегодняшним днём. Понимаю, что это штамп, но так будет, пока я не поставлю точку», — цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ.



Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Следующей целью для 40-летнего Торнтона является результат занимающего 13-е место Пола Коффи (1531). Среди действующих игроков Джо уверенно лидирует, опережая Александра Овечкина на 232 балла.