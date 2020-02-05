Сборная России U18 обыграла Швецию на Турнире пяти наций
Сборная России U18 победила команду Швеции со счётом 3:1 в стартовом матче Турнира пяти наций.
Форвард Прохор Полтапов открыл счет в середине первого периода, реализовав большинство сборной России. Капитан Марат Хуснутдинов удвоил преимущество команды на 17-й минуте игры.
Во втором периоде единственной шайбой оказался гол защитника Шакира Мухамадуллина, который завершил розыгрыш партнёров в большинстве.
Сборной Швеции удалось отыграть одну шайбу за несколько минут до конца третьего периода. В концовке шведского голкипера Уолстедта заменил дополнительный полевой игрок, но оборона сборной России действовала без ошибок и удержала победный счёт.
Хуснутдинов (1+0) был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.
Читайте также
- 5 февраля 2020
-
23:52
-
23:36
-
22:52
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:13
-
20:38
-
20:09
-
19:52
-
19:28
-
19:17
-
18:54
-
18:33
-
18:19
-
18:06
-
17:39
-
17:31
-
17:11
-
16:59
-
16:25
-
16:22
-
16:00
-
15:45
-
15:27
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:37
-
13:25
-
13:20
-
13:05
Партнерский контент