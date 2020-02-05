Сборная России U18 обыграла Швецию на Турнире пяти наций

Сборная России U18 победила команду Швеции со счётом 3:1 в стартовом матче Турнира пяти наций.



Форвард Прохор Полтапов открыл счет в середине первого периода, реализовав большинство сборной России. Капитан Марат Хуснутдинов удвоил преимущество команды на 17-й минуте игры.



Во втором периоде единственной шайбой оказался гол защитника Шакира Мухамадуллина, который завершил розыгрыш партнёров в большинстве.



Сборной Швеции удалось отыграть одну шайбу за несколько минут до конца третьего периода. В концовке шведского голкипера Уолстедта заменил дополнительный полевой игрок, но оборона сборной России действовала без ошибок и удержала победный счёт.



Хуснутдинов (1+0) был признан лучшим игроком матча в составе сборной России.

