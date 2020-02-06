Бучневич впервые в сезоне набрал три очка за матч после критики от главного тренера

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимаал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отличились Филип Хитил, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Павел Бучневич и Грег Маккег. У гостей – Джон Таварес и Остон Мэттьюс, отметившийся дублем.

24-летний Бучневич набрал в этом матче три очка, забросив шайбу и сделав две результативные передачи. Он провёл на льду 17 минут и 11 секунд при показателе полезности «+4». Россиянин впервые в сезоне набрал три очка в одном матче. Всего в 52 матчах на счету Бучневича 31 (11+20) балл. Прошлую встречу российский форвард завершил досрочно, угодив под критику со стороны главного тренера Дэвида Куинна.