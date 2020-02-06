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Тренер «Торонто» Киф: в настоящий момент мне нечего сообщить вам об Андерсене

Тренер «Торонто» Киф: в настоящий момент мне нечего сообщить вам об Андерсене
Хоккей / НХЛ 0

Основной вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, получивший травму шеи, уступил место в воротах Майклу Хатчинсону, который проиграл 10 матчей из 14, в том числе в выездной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).
Главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа спросили, будет ли Хатчинсон играть в следующем матче.

«Рано об этом говорить. Мы ждём новостей о состоянии здоровья Андерсена и по некоторым другим вопросам. Нам надо посмотреть, какова будет ситуация завтра. Тогда мы лучше будем представлять себе общую картину.

В настоящий момент мне нечего сообщить вам о Фредди (Фредерике Андерсене. — Прим. «Чемпионата»). Что касается Хатчинсона, думаю, что вся команда должна защищать ворота. Нам нужно, чтобы он надёжнее играл, когда мы допускаем ошибки. При этом наша команда должна лучше обороняться», — ответил канадский специалист.

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