Порядин и Кудрявцев не сыграют с финнами, Билялов займёт место в воротах сборной России

Голкипер Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России в матче с командой Финляндии на третьем этапе Евротура, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Матч состоится сегодня, 6 февраля, в Хельсинки, начало — в 20:30 мск.

Также отмечается, что нападающие Павел Кудрявцев и Павел Порядин не примут участия в матче, а утром в четверг хоккеисты не тренировались с играющим составом. Форвард Иван Игумнов будет заявлен 13-м нападающим.

Состав звеньев сборной России перед началом турнира:

вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;

«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;

«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артём Галимов – Григорий Денисенко;

«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.