Порядин и Кудрявцев не сыграют с финнами, Билялов займёт место в воротах сборной России

Голкипер Тимур Билялов будет защищать ворота сборной России в матче с командой Финляндии на третьем этапе Евротура, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Матч состоится сегодня, 6 февраля, в Хельсинки, начало — в 20:30 мск.
Также отмечается, что нападающие Павел Кудрявцев и Павел Порядин не примут участия в матче, а утром в четверг хоккеисты не тренировались с играющим составом. Форвард Иван Игумнов будет заявлен 13-м нападающим.
Состав звеньев сборной России перед началом турнира:
вратари: Игорь Бобков, Тимур Билялов, Александр Самонов;
«белые»: Григорий Дронов — Андрей Миронов, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;
«синие»: Данила Галенюк — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;
«красные»: Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин — Андрей Светлаков – Александр Шаров;
«оранжевые»: Никита Лямкин — Артём Сергеев, Артур Каюмов — Артём Галимов – Григорий Денисенко;
«зелёные»: Павел Кудрявцев – Иван Игумнов — Павел Порядин.
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