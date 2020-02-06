Пашков — о сборной России: есть ностальгия по составам не экспериментальным, а победным

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от выступления сборной России на третьем этапе Евротура — Шведских хоккейных играх.

«Честно говоря, больших ожиданий нет. Эксперименты с составом продолжаются, двери в сборную широко открыты для молодежи, один игрок сменяет другого. В этом переходном состоянии команда, кажется, и застыла.



Вселил тревогу первый этап Евротура, когда в Финляндии на Кубке Карьялы наша молодежь не показала характера, достойного национальной сборной. Не состоялось победы и на домашнем турнире в Москве, хотя эпизоды атакующего хоккея удалось увидеть. Нынешний состав сборной ближе к финскому, чем к московскому, поэтому увереннности в результате нет.

Лет десять назад кто-то ругал команду Вячеслава Быкова за то, что всегда формировался оптимальный состав, который позволял стабильно выигрывать Евротуры. Как мне видится, в последние годы мы впадаем в другую крайность — с молодёжно-экспериментальными командами. От этого есть определённая усталость — и есть ностальгия по составам не экспериментальным, а победным.

Как говорили классики советского хоккея, большие мастера воспитываются на больших победах. Если говорить о чемпионатах мира, этих побед у нас нет уже шесть лет, да и на Евротуре уже позабыл, когда мы в последний раз выигрывали. Поэтому и больших мастеров в нашем хоккее всё меньше. Здесь есть о чём подумать", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.