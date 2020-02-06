Э. Кейн: Торнтон так радовался отметке в 1500 очков, будто набрал 3500

Нападающий клуба «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прокомментировал достижение своего одноклубника Джо Торнтона, добравшегося до планки в 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге.



«Я подумал, что он набрал 3500-е очко. Так он радовался. Я узнал о его юбилее, когда шайбу привезли на скамейку. Потрясающая карьера, и он продолжает набирать очки, поднимается всё выше и выше, отлично видит площадку, всегда готов отдать пас, всегда настроен на борьбу», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.



Рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857), второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). Следующей целью для 40-летнего Торнтона является результат занимающего 13-е место Пола Коффи (1531). Среди действующих игроков Джо уверенно лидирует, опережая Александра Овечкина на 232 балла.

Торнтон стал 14-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в лиге