Бучневич — о Капризове: он может стать единственным русским в «Миннесоте», это тяжело

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о турнирном положении команды и возможном переезде Кирилла Капризова в НХЛ.



«Для выхода в плей-офф нужно выдать серию из побед, и всё будет хорошо. Мы провели на две-три игры меньше, чем все. А если посмотреть календарь, мы будем часто встречаться с теми командами, которые идут рядом с нами или выше. И если мы хорошо выступим против конкурентов, то шансы будут неплохими. Мы все знаем нашу цель.



Что делал во время перерыва на Матч звёзд? Я был в Майами один день, а потом на пять дней полетел в Доминикану. Почему сделал такой выбор? Просто виза нужна для россиянина, чтобы поехать в какие-то страны. Например, остров Арубу, потому что она входит в состав Голландии. И я ещё стараюсь выбирать разные места, чтобы не ездить в одно и то же. Бывал в Мексике, на Багамах, на островах Теркс и Кайкос. И вот решил открыть для себя что-то новое.



К чему нужно быть готовым Капризову в НХЛ? К хоккею ты привыкнешь, это обычное дело. Но важно учить английский язык. Тем более, как понимаю, он может быть одним русским в следующем году в „Миннесоте“. Это очень тяжело. Стесняться не надо. И уже сейчас нужно учить по 10 слов в день. Это очень сильно поможет в будущем. Будет легче в команде акклиматизироваться. Но вообще люди в НХЛ такие, что всегда помогут. А когда ты в „Миннесоте“ играешь один, нужно с кем-то ходить на ужины, общаться в бытовом плане. Ну а по хоккею все быстро поймешь на любом языке. Соображалки хватит», — цитирует Бучневича официальный сайт лиги.

Генменеджер «Миннесоты»: у Капризова невероятный талант, хочу видеть его в составе