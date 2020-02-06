Агент Медведева: у Евгения не было достойного предложения в КХЛ, Европу не рассматривали

Хоккейный агент Станислав Романов, представляющий интересы защитника Евгения Медведева, рассказал, почему его клиент принял решение завершить игровую карьеру.



«Евгений Медведев закончил карьеру, так как у него не было достойного предложения. Мы рассматривали только варианты трудоустройства в КХЛ, Европу не рассматривали. Женя провёл мощную карьеру, он дважды становился чемпионом мира в составе сборной России, два раза выигрывал Кубок Гагарина. Он всем всё давно доказал», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Последним клубом Медведева был «Авангард», за который он выступал на протяжении трёх сезонов и являлся капитаном команды. В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/2019 Медведев принял участие в 62 матчах, записав на свой счёт 30 (8+22) баллов при показателе полезности "+19" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 21 минуты за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Медведев сыграл в 11 встречах, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "+2" и 11 минутах штрафа.