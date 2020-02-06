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Финляндия — Россия: россияне пропустили уже на первой минуте встречи

Финляндия — Россия: россияне пропустили уже на первой минуте встречи
Хоккей / Евротур 0

Сборная России неудачно начала встречу с командой Финляндии на Евротуре. Подопечные Алексея Кудашова пропустили уже на первой минуте встречи, автором заброшенной шайбы стал выступающий за московское «Динамо» Теэму Пулккинен. Ворота россиян защищает голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Состав России

Билялов (Самонов);
Миронов — Дронов, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Галенюк — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Шаров — Светлаков — Мамин;
Лямкин — Сергеев, Денисенко — А. Галимов — Каюмов, Игумнов.

Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).

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