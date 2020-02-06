Россия пропустила трижды за первые семь минут матча с Финляндией. Самонов заменил Билялова

Сборная России неудачно начала встречу с командой Финляндии на Евротуре. Подопечные Алексея Кудашова пропустили три шайбы за первые семь минут матча. После третьего гола тренеры заменили голкипера Тимура Билялова, выпустив на лёд Александра Самонова.



В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами отметились нападающие Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Состав России



Самонов (Билялов);

Миронов — Дронов, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;

Галенюк — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Киселевич — Романов, Шаров — Светлаков — Мамин;

Лямкин — Сергеев, Денисенко — А. Галимов — Каюмов, Игумнов.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).