Юниорская сборная России U17 победила Финляндию на Турнире пяти наций
Юниорская сборная России U17 в матче проходящего в Уфе Турнира пяти наций победила команду Финляндии со счётом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В первом матче на турнире россияне победили сборную Швеции (3:1).
Голы:
1:0 – Иван Мирошниченко (Александр Фигурин)
2:0 – Матвей Петров (Дмитрий Кателевский)
2:1 – Ере Виролайнен (Топиа Вилен, Марьяла Вильями)
3:1 – Илья Иванцов (Иван Мирошниченко, Николай Макаров)
4:1 – Всеволод Гайдамак
4:2 – Йоона Корхонен (Нико Хуухтанен)
5:2 – Данила Юров
Состав сборной России
Бринкман (Наумов);
Фигурин (К) – Макаров, Петров – Иванцов (А) – Мирошниченко;
Иванов – Соболев, Чибиков – Кателевский – Лобанов;
Коромыслов – Сафронов, Свечков – Гайдамак (А) – Юров;
Кадыров, Горфиняк – Мехонов – Скоропад, Бледнов,
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