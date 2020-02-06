Юниорская сборная России U17 победила Финляндию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 в матче проходящего в Уфе Турнира пяти наций победила команду Финляндии со счётом 5:2 (0:0, 3:1, 2:1). В первом матче на турнире россияне победили сборную Швеции (3:1).



Голы:

1:0 – Иван Мирошниченко (Александр Фигурин)

2:0 – Матвей Петров (Дмитрий Кателевский)

2:1 – Ере Виролайнен (Топиа Вилен, Марьяла Вильями)

3:1 – Илья Иванцов (Иван Мирошниченко, Николай Макаров)

4:1 – Всеволод Гайдамак

4:2 – Йоона Корхонен (Нико Хуухтанен)

5:2 – Данила Юров



Состав сборной России



Бринкман (Наумов);

Фигурин (К) – Макаров, Петров – Иванцов (А) – Мирошниченко;

Иванов – Соболев, Чибиков – Кателевский – Лобанов;

Коромыслов – Сафронов, Свечков – Гайдамак (А) – Юров;

Кадыров, Горфиняк – Мехонов – Скоропад, Бледнов,