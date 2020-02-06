Берюбе: Тарасенко нужно постепенно входить в ритм

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал возвращение нападающего Владимира Тарасенко к тренировкам с командой. Российский форвард работает в условиях ограничения контактной борьбы.
«Это просто здорово. Тарасенко может постепенно набирать форму и возвращаться в коллектив. Ему нужно постепенно входить в ритм. Но очень хорошо, что он уже сейчас начал работать с нами», — приводит слова Берюбе североамериканский журналист Лу Корач в «Твиттере».
Напомним, Тарасенко травмировал плечо в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Всего в нынешнем сезоне он успел принять участие в 10 встречах, набрав в них 10 очков (3+7). После 54 матчей регулярного чемпионата «Сент-Луис», записав на свой счёт 72 очка, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
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