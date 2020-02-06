Сборная Чехии проиграла Швеции на Евротуре

Сборная Чехии в матче Еврохоккейтура — Шведских игр — проиграла команде Швеции со счётом 1:2.
Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий сборной Чехии Давид Штястны. Во втором периоде подопечным Юхана Гарпенлёва удалось восстановить равновесие на табло, гол забил нападающий Фредрик Хендемарк. На 55-й минуте победу Швеции принёс форвард Матиас Броме.
Напомним, в параллельном матче сборная России проиграла Финляндии со счётом 0:3. Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Александр Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила.
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