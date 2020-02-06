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Сборная Чехии проиграла Швеции на Евротуре

Сборная Чехии проиграла Швеции на Евротуре
Хоккей / Евротур 0

Сборная Чехии в матче Еврохоккейтура — Шведских игр — проиграла команде Швеции со счётом 1:2.

Счёт во встрече был открыт на 10-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий сборной Чехии Давид Штястны. Во втором периоде подопечным Юхана Гарпенлёва удалось восстановить равновесие на табло, гол забил нападающий Фредрик Хендемарк. На 55-й минуте победу Швеции принёс форвард Матиас Броме.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2020, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Штястны (Флек, Мусил) – 09:03' (5x5)   1:1 Хендемарк (Селльгрен, Броме) – 31:34' (5x5)   1:2 Броме (Стрёмвалль, Линдберг) – 55:10' (5x5)

Напомним, в параллельном матче сборная России проиграла Финляндии со счётом 0:3. Подопечные Алексея Кудашова провалили старт встречи, пропустив три шайбы за семь первых минут. После третьего гола голкипера Тимура Билялова в воротах сборной России заменил Александр Самонов. У финнов заброшенными шайбами отметились Теэму Пулккинен, Юлиус Няттинен и Юлиус Юнттила.

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