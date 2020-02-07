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«Монреаль» в овертайме обыграл «Анахайм». У Ковальчука голевая передача и «+1»

«Монреаль» в овертайме обыграл «Анахайм». У Ковальчука голевая передача и «+1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме – 3:2 ОТ.

В составе «Монреаля» по голу забили Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джефф Питри, забросивший победную шайбу в овертайме. У «Анахайма» — Якоб Сильверберг и Дерек Грант.

36-летний российский нападающий «Канадиенс» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут и 53 секунды, отметившись результативной передачей при втором взятии ворот. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 20 (8+12) очков в 31 игре при коэффициенте полезности «-4».

«Монреаль Канадиенс», набрав 59 очков в 56 встречах, занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 5 очков. «Анахайм Дакс» (50) – 13-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Судзуки (Питри, Татар) – 17:18' (5x4)   1:1 Сильверберг (Ракелль, Ларссон) – 29:53' (5x5)   2:1 Галлахер (Ковальчук) – 33:16' (5x5)   2:2 Грант (Рауни) – 42:16' (5x5)   3:2 Питри (Армиа) – 60:25' (3x3)
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