Василевский обновил рекорд Хабибулина по серии без поражений в основное время за «Тампу»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них пятой подряд.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.
Таким образом, 25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серий без поражений в основное время. Всего на счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
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