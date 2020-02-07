Голкиперу «Нью-Джерси» Блэквуду не хватило шести сейвов, чтобы обновить рекорд Бродо

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отличились Блейк Коулман, Дэймон Сиверсон, Павел Заха и Майлз Вуд, отметившийся дублем. Матч на ноль провёл голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд, отразивший 46 бросков. Канадский голкипер показал второй результат в клубной истории по отражённым броскам в матче, в котором оформлен шат-аут. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Мартину Бродо (51 сейв, 12 января 2010 года).

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «+1».