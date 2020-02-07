Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Голкиперу «Нью-Джерси» Блэквуду не хватило шести сейвов, чтобы обновить рекорд Бродо

Голкиперу «Нью-Джерси» Блэквуду не хватило шести сейвов, чтобы обновить рекорд Бродо
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 5:0.

В составе «Дэвилз» заброшенными шайбами отличились Блейк Коулман, Дэймон Сиверсон, Павел Заха и Майлз Вуд, отметившийся дублем. Матч на ноль провёл голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд, отразивший 46 бросков. Канадский голкипер показал второй результат в клубной истории по отражённым броскам в матче, в котором оформлен шат-аут. Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Мартину Бродо (51 сейв, 12 января 2010 года).

Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев провёл на льду 16 минут и 10 секунд и результативными действиями не отметился, завершив встречу с показателем полезности «+1».

Сборная Канады-2002: золото Олимпиады после 50 лет неудач
Лемье, Айзерман, Сакик, Кария, Линдрос, Бродо… Верните нас в 2002 год!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020