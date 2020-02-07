Деанджело — об угрозе обмена: ничего не случится, если «Рейнджерс» будут побеждать

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело прокомментировал угрозу обмена из стана «синерубашечников» в дедлайн.

«Откровенно говоря, я на самом деле особо не думаю на сей счёт. Что бы ни случилось, это случится. Очевидно, что я хочу остаться, но я даже не думаю об этом. Как команда мы надеемся оказаться в положении, когда либо от нас никто не уходит, либо мы покупаем. Это и есть наша цель.

Всё же действительно зависит от нас. Если мы выиграем ближайшие пару матчей, то ничего не случится. А если мы будем проигрывать, то руководство может изменить решение. Знаете, это вопрос гораздо более высокого уровня, чем на котором нахожусь я. Хотя лично я уверен, что со мной всё в порядке. Посмотрим, как всё будет», — цитирует Деанджело Lohud.