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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 6 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 6 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

6 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 37 секунд и набрал 2 (1+1) очка, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игровое время защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва, отметившегося голом, составило 21 минуту и 30 секунд при показателе полезности «+2».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+2». Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»29 из 3193,54:2
Бобровский«Флорида»23 из 2979,32:7
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+1+10210100%17.53
Малкин (н)«Питтсбург»1+10030050%22.03
Кучеров (н)«Тампа»1+1+10210-16.37
Дадонов (н)«Флорида»0+0-32100-13.31
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0+1010050%11.32
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0+10000-16.10
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10360-15.43
Анисимов (н)«Оттава»0+0-2010038%17.36
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00003075%11.03
Тренин (н)«Нэшвилл»0+000410-10.13
Свечников (н)«Каролина»2+1+10510-13.53
Летунов (н)«Сан-Хосе»1+000201100%08.23
Сергачёв (з)«Тампа»1+0+22141-21.07
Зайцев (з)«Оттава»0+0+10011-18.57
Задоров (з)«Колорадо»0+002132-16.38
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10313-23.56
Куликов (з)«Виннипег»0+1+10123-21.57
Любушкин (з)«Аризона»0+0+10022-15.34
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