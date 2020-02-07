Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 6 февраля 2020 года

6 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 37 секунд и набрал 2 (1+1) очка, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игровое время защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва, отметившегося голом, составило 21 минуту и 30 секунд при показателе полезности «+2».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+2». Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 29 из 31 93,5 4:2 Бобровский «Флорида» 23 из 29 79,3 2:7

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+1 +1 0 2 1 0 100% 17.53 Малкин (н) «Питтсбург» 1+1 0 0 3 0 0 50% 22.03 Кучеров (н) «Тампа» 1+1 +1 0 2 1 0 - 16.37 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -3 2 1 0 0 - 13.31 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 +1 0 1 0 0 50% 11.32 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 +1 0 0 0 0 - 16.10 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 3 6 0 - 15.43 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -2 0 1 0 0 38% 17.36 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 3 0 75% 11.03 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 0 0 4 1 0 - 10.13 Свечников (н) «Каролина» 2+1 +1 0 5 1 0 - 13.53 Летунов (н) «Сан-Хосе» 1+0 0 0 2 0 1 100% 08.23 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 +2 2 1 4 1 - 21.07 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 +1 0 0 1 1 - 18.57 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 2 1 3 2 - 16.38 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -1 0 3 1 3 - 23.56 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 +1 0 1 2 3 - 21.57 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +1 0 0 2 2 - 15.34