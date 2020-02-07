Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 6 февраля 2020 года

6 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 20 российских хоккеистов.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. Нападающий «молний» Никита Кучеров провёл на льду 16 минут 37 секунд и набрал 2 (1+1) очка, завершив встречу с показателем полезности «+1». Игровое время защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва, отметившегося голом, составило 21 минуту и 30 секунд при показателе полезности «+2».
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 22 минуты и 3 секунды, набрав 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «+2». Форвард «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|29 из 31
|93,5
|4:2
|Бобровский
|«Флорида»
|23 из 29
|79,3
|2:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|100%
|17.53
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|0
|0
|3
|0
|0
|50%
|22.03
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|-
|16.37
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-3
|2
|1
|0
|0
|-
|13.31
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|0
|50%
|11.32
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.10
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|3
|6
|0
|-
|15.43
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|0
|38%
|17.36
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|0
|75%
|11.03
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|10.13
|Свечников (н)
|«Каролина»
|2+1
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|13.53
|Летунов (н)
|«Сан-Хосе»
|1+0
|0
|0
|2
|0
|1
|100%
|08.23
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|+2
|2
|1
|4
|1
|-
|21.07
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|+1
|0
|0
|1
|1
|-
|18.57
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|1
|3
|2
|-
|16.38
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|3
|1
|3
|-
|23.56
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|+1
|0
|1
|2
|3
|-
|21.57
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+1
|0
|0
|2
|2
|-
|15.34
- 7 февраля 2020
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:36
-
08:15
-
08:10
-
07:45
-
07:43
-
07:25
-
07:02
-
06:57
-
06:52
-
06:39
-
06:25
-
06:21
-
06:18
-
06:11
-
05:53
-
05:38
-
04:37
-
04:05
-
03:54
-
03:36
-
02:43
-
01:29
-
00:46
- 6 февраля 2020
-
23:58
-
23:30
-
23:15
-
23:00
-
22:41
-
22:19
-
21:50
-
21:46
-
21:10