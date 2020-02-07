Давыдов — о сборной: будем рассчитывать, что в плей-офф НХЛ пробьются правильные клубы

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал поражение сборной России в матче с командой Финляндии (0:3) на старте третьего этапа Евротура — Шведских играх.

«Игра у нашей молодёжи не получилась. Не знаю, может, что-то произошло с настроем. Всё-таки, когда на первых же секундах на твои ворота выкатываются один на один, есть вопросы по мобилизации команды, её готовности включиться с первой секунды первой смены. Финны играли дома, у них крепкая команда, а у нас очень много молодых хоккеистов, которые дебютировали на таком уровне. Разочарования нет, поскольку не было и больших ожиданий. Не получился матч у вратаря, но и оборона ему особо не помогла. В атаке, увы, ноль.

Мне, честно говоря, нравится, что у нас такое доверие молодёжи и все двери распахнуты. Другое дело, что свои шансы молодые не цепляют, что мы видели и на первом этапе Евротура — Кубке Карьялы. Вот это огорчает. С одной стороны, воспитанники Брагина не сделали заявки, с другой — получили бесценный опыт. Думаю, что теперь никакой недооценки Евротура не будет. Тот же Брагин убедился, что молодёжные чемпионаты мира при всей их эффектности по своему уровню не идут в сравнение с этапами Евротура.

Я считаю, что главная задача Евротура — подготовить для чемпионата мира два-три звена, которые в мае объединятся с двумя звеньями из НХЛ и посражаются в Швейцарии за титул. К сожалению, пока эти тройки не сформированы, мы не видим даже их контура. Но у меня есть большие надежды на апрельский этап Евротура. Вот там с точки зрения КХЛ будет оптимальный состав — и какие-то звенья пройдут проверку. Будем рассчитывать, что в плей-офф НХЛ пробьются правильные клубы — и мы получим хорошее усиление из Северной Америки. Но в любом случае костяк из КХЛ — как в золотом Минске-2014 — должен быть. Без него не обойдёмся», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.