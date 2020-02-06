Молодёжь «перегорела», Билялов дрогнул. Финны нокаутировали сборную России за 7 минут

Дебют Билялова

Сегодня, 6 февраля, сборная России по хоккею сыграла первый матч на третьем этапе Евротура – Шведских играх. Команда Алексея Кудашова, усиленная тренером Валерием Брагиным, проводила вынесенную встречу в Хельсинки со сборной Финляндии.

Россияне отправились на Шведские игры интересным молодёжным составом, а капитаном команды стал 29-летний олимпийский чемпион Пхёнчхана Богдан Киселевич. Отдельного внимания заслуживала молодая питерская тройка Подколзин – Морозов – Марченко, которая в последнее время стала неотъемлемой частью СКА.



Сегодня же стало известно, что в воротах сборной России на матч с финнами выйдет Тимур Билялов, для которого отчётная встреча стала дебютной в стартовом составе россиян. Нынешний сезон в «Ак Барсе» Билялову явно удаётся.



Также в ФХР сделали заявление, что нападающие Павел Кудрявцев и Павел Порядин не примут участия в матче, а утром в четверг хоккеисты не тренировались с играющим составом. Форвард Иван Игумнов заявлен 13-м нападающим.

«Надо упрятать самолюбие». Сборная России готова побеждать даже молодёжью Команда Алексея Кудашова, усиленная Валерием Брагиным, отправилась на третий этап Евротура в экспериментальном составе.

3:0 в пользу финнов – не то, на что рассчитывала Россия

Финны начали очень активно. Сперва Пулккинен пристреливался, а затем и забил. Сразу, на первой минуте. Теэму от правого борта мощно щёлкнул, Билялов шайбу задел, но этого не хватило для спасения. 1:0 – команда Юкки Ялонена моментально повела.



Вскоре Няттинен реализовал выход один на один, а затем шайба, рикошетом от Романова, снова юркнула в сетку российских ворот. Показалось, что была игрока финна высоко поднятой клюшкой, но шайбу в итоге засчитали. Гол записали на Юнттилу.



После трёх голов россиян вместе Билялова на лёд вышел Самонов. Увы, дебют у Тимура не удался. 3:0 – с таким счётом финны выигрывали у россиян после первого периода.

Во втором периоде сборная России ожидаемо начала играть осторожнее. начинать период так, как это было в начале игры, было нельзя.



Сходу двухминутный штраф получил Йори Лехтеря, но и у России был наказан Андрей Светлаков. Причём, во второй раз за встречу. Конечно, Андрею надо следить за дисциплиной. Так много удаляться нельзя.



Вообще же Россия добавила в агрессивности. Финны стали как-то чаще играть у бортов, ковыряться там, сбавлять в активности.



Однако пробить Франса Туохимаа у коллектива Алексея Кудашова так и не получилось. 3:0 – во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели.

У этой России всё впереди

В третьем периоде сборной России было важно сыграть грамотно. Попробовать забить, понадёжнее отработать в обороне, не лезть на рожон.

Сперва наши парни снова не реализовали лишнего – две минуты выписали Киселевичу. Далее Киселевич в падении остановил прорыв Инналы к воротам, но совершив подножку. Российскому капитану открыта калитка штрафного бокса.



Но, к чести Самонова, российский вратарь тоже не пропустил. В середине третьего периода хорошая атака с ходу удалась россиянам, Мамина вывели на бросок из центра зоны — Туохимаа оказался начеку.



В результате матч так и закончился – 3:0 в пользу России. Ближайшим соперником сборной Кудашова станут шведы, но уже в Стокгольме. Встречал запланирована на субботу, 8 февраля.