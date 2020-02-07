Свечников стал пятым россиянином, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча проходила на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал 3 (2+1) очка, проведя на площадке 13 минут и 53 секунды. Его показатель полезности составил «+1». Теперь на его счету 50 (22+28) очков в 54 встречах нынешнего сезона НХЛ.
Свечников стал пятым российским игроком, набравшим 50 очков в этом сезоне НХЛ. Национальную гонку бомбардиров возглавляет нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (71 очко в 51 матче). Следом располагается форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с 65 очками в 53 матчах. Третье место занимает капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, в активе которого 57 баллов после 53 встреч. На четвёртой строчке нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 56 очков за 40 матчей.
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