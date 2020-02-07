Бывший вратарь «Челси» Чех номинирован на звание лучшего игрока NIHL по итогам января

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех был включён в число номинантов на приз лучшего игрока по итогам января в Английской национальной хоккейной лиге (NIHL), сообщает пресс-служба лиги.
Чешский футболист выступает за клуб «Гилфорд Финикс», где он является вратарём. Эта команда выступает во втором южном дивизионе лиги.
Чех совмещает выступление за «Гилфорд» с административной работой в «Челси». К хоккейному клубу голкипер присоединился в 2019 году, когда завершил карьеру футболиста. Сам Чех признавался, что всегда интересовался хоккеем, но из-за футбольной карьеры не мог посвятить больше времени своему хобби. Всего на счету Чеха 20 трофеев в профессиональной карьере. Голкипер также является рекордсменом по количеству матчей за сборную Чехии.
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