Директор по развитию игроков «Чикаго»: конечно, мы бы хотели видеть Алтыбармакяна у нас

Директор по развитию игроков «Чикаго Блэкхоукс» Барри Смит рассказал о будущем форварда «Сочи» Андрея Алтыбармакяна. По словам Смита, американский клуб хотел бы видеть 21-летнего россиянина в своём составе, но сторонам предстоит провести переговоры после окончания сезона.
«После завершения сезона нам и Андрею Алтыбармакяну предстоит принять решение. Конечно, мы хотели бы видеть его у нас. Но не хотелось бы приглашать хоккеиста без чёткого понимания, как мы планируем его задействовать, какую роль он будет играть в нашей системе. Знаю, что сезон в КХЛ у него получается тяжёлым, в «Сочи» несколько раз менялся тренерский штаб. Думаю, его воодушевляет возможность отправиться в «Чикаго». Но давайте дождёмся конца сезона, после чего уже будем что-либо решать», — цитирует Смита РИА «Новости».
В текущем сезоне Алтыбармакян в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 16 (6+10) очков. «Чикаго» выбрал россиянина в третьем раунде драфта НХЛ в 2017 году под 70-м номером.
- 7 февраля 2020
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