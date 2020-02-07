Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей в развлекательном центре «Галактика» в Сочи. Лидеры двух стран сыграли за команду «белых». Матч завершился победой команды Путина и Лукашенко — 9:2, сообщает РИА «Новости».

Лукашенко играл в свитере с номером 1, а Путин — с номером 11, при этом президент России вышел на лёд с капитанской нашивкой. Путин стал автором трёх заброшенных шайб.

Среди зрителей матча был и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он присоединился к Путину и Лукашенко на скамейке запасных, где поприветствовал лидера Беларуси.

В предыдущий раз президенты двух стран вместе играли в хоккей в феврале 2019 года. Тогда они проводили трёхдневные переговоры.