Путин и Лукашенко сыграли в хоккей в Сочи
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей в развлекательном центре «Галактика» в Сочи. Лидеры двух стран сыграли за команду «белых». Матч завершился победой команды Путина и Лукашенко — 9:2, сообщает РИА «Новости».
Лукашенко играл в свитере с номером 1, а Путин — с номером 11, при этом президент России вышел на лёд с капитанской нашивкой. Путин стал автором трёх заброшенных шайб.
Среди зрителей матча был и бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он присоединился к Путину и Лукашенко на скамейке запасных, где поприветствовал лидера Беларуси.
В предыдущий раз президенты двух стран вместе играли в хоккей в феврале 2019 года. Тогда они проводили трёхдневные переговоры.
Читайте также
- 7 февраля 2020
-
19:19
-
18:54
-
18:33
-
18:14
-
18:03
-
17:36
-
17:22
-
17:00
-
16:39
-
16:25
-
15:31
-
15:15
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:51
-
13:35
-
13:06
-
13:00
-
12:35
-
12:27
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:14
-
11:00
-
10:45
-
10:32
-
10:20
-
10:01
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:36
-
08:15
Партнерский контент