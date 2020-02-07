Хет-трик Мичкова помог сборной России U16 победить Финляндию на Турнире четырёх наций

Юниорская сборная России провела матч со сборной Финляндии на Турнире четырёх наций в Гётеборге (Швеция). Российская команда, составленная из игроков, возраст которых не превышает 16 лет, одержала победу со счётом 6:3, удачно стартовав на турнире.

В начале встречи финны вышли вперёд, но россияне ответили на это дублем Фёдора Филина. Соперник сумел отыграться, но после этого Матвей Мичков забросил две шайбы. Далее российский форвард довёл личный счёт до трёх голов, а точку в матче поставил Кирилл Долженков.

Следующий матч на турнире в Швеции российская сборная проведёт 8 февраля. Соперниками россиян станут сверстники из Чехии.

Турнир четырёх наций. Гётеборг, Швеция

Россия U16 — Финляндия U16 — 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)



Шайбы забросили:

0:1 Лааско (Кемел), 05:28, ГБ

1:1 Филин (Долженков), 18:57, ГБ

2:1 Филин (Квочко, Мичков), 27:00

2:2 Нюман (Сулку, Хуннинен), 30:14

3:2 Мичков (Малявин), 30:32

4:2 Мичков (Квочко, Кудрявцев), 37:27

4:3 Райман (Лааско, Хакало), 49:11

5:3 Мичков (Квочко), 58:13, ГБ

6:3 Долженков (Волков), 58:55