Василевский — о рекорде: это прекрасно, но победы команды куда важнее

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал собственный рекорд в НХЛ. В матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) Василевский отразил 29 бросков из 31. Россиянин продлил серию без поражений в основное время до 17 матчей. За этот отрезок «Тампа» с Василевским в воротах проиграла лишь два матча в овертаймах.Таким образом, 25-летний Василевский обновил клубный рекорд Николая Хабибулина (12 побед и 4 поражения в дополнительное время в сезоне-2002/2003) по серий без поражений в основное время.
«Главное, что эти очки помогают нам подниматься в турнирной таблице. Рекорд – это прекрасно, но победы команды куда важнее», — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.
На счету Василевского 27 побед в 40 матчах сезона. Российский голкипер занимает первое место в лиге по этому показателю.
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