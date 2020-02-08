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Из действующих игроков НХЛ опыт выступления в КХЛ есть лишь у 6%

Из действующих игроков НХЛ опыт выступления в КХЛ есть лишь у 6%
Хоккей / КХЛ 0

Сайт Elite Prospects обнародовал статистику, связанную с опытом выступления действующих игроков НХЛ в других лигах. Согласно приведённой статистике, всего у 6% игроков НХЛ есть опыт выступления в КХЛ.

Больше всего игроков НХЛ ранее выступали в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). У 23% хоккеистов есть опыт выступления в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), ещё 21% опрошенных выступал в хоккейной лиге США (USHL), а 16% — в Западной хоккейной лиге (WHL).

Среди европейских лиг лидирует шведская. Там успели поиграть 12% хоккеистов НХЛ. 6% игроков выступали в финской лиге. А у 3% хоккеистов НХЛ есть опыт выступления в чемпионате Швейцарии.

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