Из действующих игроков НХЛ опыт выступления в КХЛ есть лишь у 6%
Сайт Elite Prospects обнародовал статистику, связанную с опытом выступления действующих игроков НХЛ в других лигах. Согласно приведённой статистике, всего у 6% игроков НХЛ есть опыт выступления в КХЛ.
Больше всего игроков НХЛ ранее выступали в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). У 23% хоккеистов есть опыт выступления в Хоккейной лиге Онтарио (OHL), ещё 21% опрошенных выступал в хоккейной лиге США (USHL), а 16% — в Западной хоккейной лиге (WHL).
Среди европейских лиг лидирует шведская. Там успели поиграть 12% хоккеистов НХЛ. 6% игроков выступали в финской лиге. А у 3% хоккеистов НХЛ есть опыт выступления в чемпионате Швейцарии.
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