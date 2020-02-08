Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Евротуре

Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на шведском этапе Евротура, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Напомним, встреча России и Швеции состоится сегодня, 8 февраля, начало встречи — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3.



Сборная России:



Самонов (Бобков);

Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;

Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;

Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.



Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).