Стал известен состав сборной России на матч со Швецией на Евротуре
Стал известен состав сборной России на матч с командой Швеции на шведском этапе Евротура, информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Напомним, встреча России и Швеции состоится сегодня, 8 февраля, начало встречи — в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее россияне проиграли Финляндии со счётом 0:3.
Сборная России:
Самонов (Бобков);
Галенюк — Лямкин, Зернов — Швец-Роговой — Голышев;
Сергеев — Рафиков, К. Марченко — Морозов — Подколзин;
Киселевич — Романов, Денисенко — А. Галимов — Мамин;
Миронов, Кудрявцев — Игумнов — Каюмов, Порядин.
Киселевич — капитан сборной России на Шведских играх, ассистенты — Анатолий Голышев («Автомобилист»), Рушан Рафиков («Локомотив») и Андрей Миронов («Динамо» М).
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
17:52
-
17:42
-
17:36
-
17:25
-
17:16
-
16:59
-
16:42
-
16:29
-
15:58
-
15:27
-
14:40
-
13:50
-
13:20
-
13:05
-
12:50
-
12:28
-
12:15
-
12:12
-
11:54
-
11:29
-
10:40
-
10:27
-
10:09
-
09:54
-
09:47
-
09:35
-
08:59
-
08:41
-
08:29
-
07:47
-
07:21
-
07:08
-
06:03
-
05:45
-
05:00
Партнерский контент