Олимпийская сборная России проиграла Словакии

Олимпийская сборная России проиграла команде Словакии со счётом 1:2 на товарищеском турнире в Попраде. Вчера, 7 февраля, подопечные Олега Браташа победили сборную Беларуси с минимальным счётом (1:0).



Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, отличился защитник сборной Словакии Марек Дялога. Вскоре подопечные Крэйга Рэмзи упрочили преимущество в счёте, заброшенную шайбу в актив записал форвард Михал Хован. Россиянам удалось сократить отставание на 53-й минуте, голом отметился форвард Максим Соркин.

Российская сборная на соревнования отправилась с тренерским штабом в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Константин Горовиков и Владимир Малахов, тренер вратарей Николай Хабибулин.