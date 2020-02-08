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Олимпийская сборная России проиграла Словакии

Олимпийская сборная России проиграла Словакии
Хоккей / Прочие 0

Олимпийская сборная России проиграла команде Словакии со счётом 1:2 на товарищеском турнире в Попраде. Вчера, 7 февраля, подопечные Олега Браташа победили сборную Беларуси с минимальным счётом (1:0).

Счёт во встрече был открыт на девятой минуте, отличился защитник сборной Словакии Марек Дялога. Вскоре подопечные Крэйга Рэмзи упрочили преимущество в счёте, заброшенную шайбу в актив записал форвард Михал Хован. Россиянам удалось сократить отставание на 53-й минуте, голом отметился форвард Максим Соркин.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
08 февраля 2020, суббота. 16:00 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Россия (олимп.)
1:0 Дялога (Лампер, Зиго) – 08:59' (5x5)   2:0 Хован (Марцинко, Гернат) – 12:28' (5x4)   2:1 Соркин (Дорофеев) – 52:52' (5x5)

Российская сборная на соревнования отправилась с тренерским штабом в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Константин Горовиков и Владимир Малахов, тренер вратарей Николай Хабибулин.

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