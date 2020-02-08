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Сборная России вновь проиграла на Евротуре, пропустив пять шайб от Швеции

Сборная России вновь проиграла на Евротуре, пропустив пять шайб от Швеции
Хоккей / Евротур 0

Сборная России проиграла Швеции со счётом 2:5 в матче очередного этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. Напомним, 6 февраля подопечные Алексея Кудашова проиграли команде Финляндии (0:3), шведы в первом матче на турнире обыграли Чехию (2:1).

Турнирная таблица и календарь Еврохоккейтура

Российская команда неудачно начала матч, пропустив уже на 46-й секунде. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Маркус Нильссон, удачно сыгравший на добивании. На экваторе второго периода сборная Швеции забила вновь, точный бросок произвёл форвард Самуэль Фагемо. Вскоре шведы забросили третью шайбу усилиями нападающего Эмиля Сюльвергорда. На 48-й минуте Павел Порядин сократил отставание россиян, но уже через минуту голом отметился защитник шведов Лукас Бенгтссон. Вскоре Бенгтссон оформил дубль. Окончательный счёт установил российский форвард Павел Кудрявцев.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
08 февраля 2020, суббота. 18:15 МСК
Швеция
Окончен
5 : 2
Россия
1:0 Нильссон (Дальбек, Хендемарк) – 00:46' (5x5)   2:0 Фагемо (Лундквист, Эверберг) – 30:46' (5x4)   3:0 Сюльвегорд (Броме, Дальбек) – 34:45' (5x5)   3:1 Порядин (Галимов) – 47:04' (5x5)   4:1 Бенгтссон (Нильссон) – 48:08' (5x5)   5:1 Бенгтссон (Нильссон, Линдберг) – 50:59' (5x4)   5:2 Кудрявцев (Зернов, Голышев) – 53:33' (5x5)
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