Сборная России проиграла оба матча Евротура с разницей шайб 2–8

Сборная России проиграла Швеции со счётом 2:5 в матче очередного этапа Еврохоккейтура — Шведских игр. Таким образом, российская сборная проиграла оба проведённых матча на шведском этапе Евротура, ранее потерпев поражение со счётом 0:3 во встрече с Финляндией. Разница заброшенных и пропущенных шайб россиян на Шведских играх составляет 2–8.



Российская команда неудачно начала матч со шведами, пропустив уже на 46-й секунде. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Маркус Нильссон, удачно сыгравший на добивании. На экваторе второго периода сборная Швеции забила вновь, точный бросок произвёл форвард Самуэль Фагемо. Вскоре шведы забросили третью шайбу усилиями нападающего Эмиля Сюльвергорда. На 48-й минуте Павел Порядин сократил отставание россиян, но уже через минуту голом отметился защитник шведов Лукас Бенгтссон. Вскоре Бенгтссон оформил дубль. Окончательный счёт установил российский форвард Павел Кудрявцев.

Сборная России вновь проиграла на Евротуре, пропустив пять шайб от Швеции