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Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».

Хозяева открыли счёт в матче уже в первой половине стартового периода, в воротах «Сенаторов» расписался Нил Пионк. На старте второго игрового отрезка «Оттава» усилиями Жана-Габриэля Пажо сумела сравнять счёт — 1:1. «Виннипег» на это ответил шайбами Кайла Коннора и Патрика Лайне. Под занавес периода Миккель Бёдкер сократил отставание в счёте, но через минуту всё тот же Лайне снова удвоил преимущество «Джетс» — 4:2.

В заключительной двадцатиминутке Лайне сумел оформить хет-трик и установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Оттава» потерпела пятое поражение кряду. «Виннипег» победил во втором матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Пионк (Аплтон, Коннор) – 08:48' (5x5)   1:1 Пажо (Ткачук) – 20:25' (5x5)   2:1 Коннор (Элерс, Битетто) – 27:49' (5x5)   3:1 Лайне (Коннор, Пионк) – 37:04' (5x4)   3:2 Бёдкер – 38:29' (5x5)   4:2 Лайне (Пионк, Уилер) – 39:48' (5x4)   5:2 Лайне (Уилер, Коннор) – 48:43' (5x4)
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