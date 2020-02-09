Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».

Хозяева открыли счёт в матче уже в первой половине стартового периода, в воротах «Сенаторов» расписался Нил Пионк. На старте второго игрового отрезка «Оттава» усилиями Жана-Габриэля Пажо сумела сравнять счёт — 1:1. «Виннипег» на это ответил шайбами Кайла Коннора и Патрика Лайне. Под занавес периода Миккель Бёдкер сократил отставание в счёте, но через минуту всё тот же Лайне снова удвоил преимущество «Джетс» — 4:2.

В заключительной двадцатиминутке Лайне сумел оформить хет-трик и установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Оттава» потерпела пятое поражение кряду. «Виннипег» победил во втором матче подряд.