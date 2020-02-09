Сканделла: Ковальчук – легенда, но до сих пор играет, как будто ему 20 лет
Защитник «Монреаль Канадиенс» Марко Сканделла поделился впечатлениями от игры форварда Ильи Ковальчука после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1 ОТ).
«Илья счастлив, он получает удовольствие в «Монреале». Он так давно играет в НХЛ, он легенда, но до сих пор играет, как будто ему 20 лет. Он забивает важные голы», — цитирует Сканделлу Le Journal de Montreal.
Российский форвард забросил победную шайбу в овертайме матча. До этого Ковальчук реализовал победный буллит в матче с «Нью-Джерси Дэвилз». В общей сложности на счету 36-летнего нападающего шесть заброшенных шайб и сделал шесть результативных передач в 15 матчах регулярки после перехода в «Канадиенс».
Яркая реакция Ковальчука на гол в овертайме матча с «Торонто». Видео
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