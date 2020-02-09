Бобровский: больше нет никаких оправданий

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:3). Российский вратарь отразил 19 бросков из 22, а его команда уступила в третьем матче подряд.

«В это время года матчи становятся всё напряжённее и напряжённее. Скорость, интенсивность выше. Мы должны быть готовы к этому и биться друг за друга. Мы должны быть сфокусированы от начала и до конца. Больше нет никаких оправданий», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.

В составе «Питтсбурга» отличились Крис Летанг, Теодор Брюгенс и Сидни Кросби. У «Флориды» — Майк Хоффман и Бретт Коннолли.

«Питтсбург Пингвинз», набрав 73 очка в 54 встречах, занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида Пантерз» (64) – 10-е.