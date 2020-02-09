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Сборная России проиграла Чехии по буллитам, упустив победу на последней секунде

Сборная России проиграла Чехии по буллитам, упустив победу на последней секунде
Хоккей / Евротур 0

Сборная России завершила выступление на шведском этапе Евротура. В заключительном матче турнира россияне встречались с чехами. Матч закончился победой чехов со счётом 4:3 Б.

На 12-й минуте российскую команду вывел вперёд Артур Каюмов. В концовке первого периода Якуб Флек восстановил равновесие в счёте. В концовке второго периода Андрей Светлаков вновь вывел россиян вперёд, но в третьем периоде Ян Коштялек сравнял счёт. За три минуты до финальной сирены ещё одну шайбу забросил Павел Порядин, но сохранить победный счёт российская команда не сумела. На последней секунде Коштялек перевёл игру в овертайм. В итоге дело дошло до буллитов, в которых точнее оказались соперники.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
09 февраля 2020, воскресенье. 14:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 4
Б
Чехия
1:0 Каюмов (Зернов, Голышев) – 11:24' (5x4)   1:1 Флек (Гика, Шулак) – 19:14' (5x5)   2:1 Светлаков (Мамин) – 36:01' (4x5)   2:2 Коштялек (Крейчик, Гика) – 53:42' (5x4)   3:2 Порядин (Миронов) – 57:04' (5x5)   3:3 Коштялек (Ержабек, Горак) – 59:59' (6x5)   3:4 Крейчик – 65:00' (ПБ)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия – Чехия.

Ранее российская команда на турнире потерпела два поражения. Россияне уступили финнам (0:3) и шведам (2:5).

В заключительном матче турнира встретятся сборные Финляндии и Швеции. Матч состоится сегодня, 9 февраля. Начало — в 17:45 мск.

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