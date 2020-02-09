Кудашов: опять наделали детских ошибок. Секунда до конца матча — зачем куда-то дёргаться?

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов подвёл итоги матча со сборной Чехии (3:4 Б) на шведском этапе Евротура.

«Очень обидное поражение. Но, знаете, не приобретя опыт… Опыт нужен, чтобы выигрывать такие матчи. Опять наделали детских ошибок, которые не позволили сегодня выиграть. А так — третий матч, уже стало чуть лучше. Начали сыгрываться, появилась уверенность, начала просматриваться игра.

Как оценю действия молодых? Вы же сами всё видели. Они немного подустали, никогда не имели такого количества игрового времени, немного подустали. Третий пропущенный гол? Там были и индивидуальные, и коллективные ошибки. Всё вместе. Это опыт. Это детские ошибки, по сути-то. Секунда оставалась, зачем куда-то дёргаться? Стой по центру и всё.

Чем был полезен этот этап Евротура? У нас постоянно разные игроки, поэтому постоянно приходиться выстраивать команду из разных хоккеистов. Наверное, это самый большой опыт. Сегодня у нас был усечённый состав, не было явных звеньев — оборонительных и атакующих, поэтому приходилось искать сочетания, приходилось искать тех, кто будет играть в большинстве и меньшинстве.

Как оценить нашу молодёжь? В первую очередь мы преследовали цель дать возможность, посмотреть игроков. Дать им почувствовать другие скорости, другую ответственность, дать понять, это другая планета. Любая ошибка здесь наказывается. Теперь они будут об этом знать, им есть к чему стремиться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.