Ржига: на Шведские игры Чехия готовила совсем другую команду, недосчитались 14 человек

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча шведского этапа Евротура со сборной России. Чешские хоккеисты одержали победу со счётом 4:3 Б, забросив третью шайбу за секунду до финальной сирены.
«Не знаю, какие правила у КХЛ по поводу отпуска игроков в сборную. Мы хотели договориться, но думаю, что по правилам клубы обязаны отпускать игроков на два турнира из трёх. Не хочу говорить фамилии тех, кого мы ждали. У нас была подготовлена совсем другая команда, мы поменяли 14 человек. Недосчитались игроков не только из КХЛ, но из Европы и из нашей Экстралиги.
Томаш Зогорна сегодня не играл, потому что он после операции. У него месяц не было практики, мы не хотели его «убить». У нас с Хабаровском хорошие отношения, а «Амур» бьётся за плей-офф. Мы договаривались, что он не сыграет.
Коштялек и в Экстралиге лучший защитник по броскам. Готов ли он к КХЛ? Конечно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 9 февраля 2020
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