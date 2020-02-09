Ржига: какую бы команду Россия ни собрала, это всегда сильный соперник

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги матча шведского этапа Евротура со сборной России. Чешские хоккеисты одержали победу со счётом 4:3 Б, забросив третью шайбу за секунду до финальной сирены.

«Как и на турнире в Москве, мы сначала не были готовы. Не играли в свою игру, не проявляли агрессию, не было катания. Позволили сопернику захватить инициативу. Потихоньку прибавили, но нам мешали удаления или ошибки, где мы получили гол. Здорово, что после нескольких буллитов мы выиграли. О судействе говорить не хочу.

Молодые ребята из сборной России? Россия – всегда сильный соперник, какую бы команду вы ни собрали, никто не может сказать, что она плохая.

К буллитам сегодня не готовились. Прекрасно, что забили три буллита, потому что за предыдущие 16 попыток мы забили один гол. А сегодня – три.

Пока не решил, что хочу делать в следующем сезоне», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.