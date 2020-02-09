Ржига: уровень КХЛ упал. Это очевидно
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что уровень хоккея в Европе высокий и европейские чемпионаты по своей силе уже не уступают чемпионату КХЛ. Своим мнением Ржига рассказал после матча шведского этапа Евротура со сборной России, который завершился победой чешской сборной со счётом 4:3 Б.
«Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из Европейских лиг. Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее. Что случилось в КХЛ за несколько последних лет, не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата».
Ржига: какую бы команду Россия ни собрала, это всегда сильный соперник
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