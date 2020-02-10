Результаты матчей в НХЛ за 9 февраля 2020 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли пять матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» (3:1), прервав удачную полосу соперника.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 20:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Перлини (Эрни) – 22:07' (5x5) 1:1 Крюг (Пастрняк, Бержерон) – 40:33' (5x5) 2:1 Атанасиу (Бертуцци, Ларкин) – 47:10' (4x5) 3:1 Атанасиу (Эн, Гронек) – 59:31' (en)
«Баффало Сэйбрз» на домашней арене уступил «Анахайм Дакс» (2:3), проиграв третий из пяти последних матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Сильверберг (Стил, Дель Зотто) – 06:15' (5x5) 0:2 Гецлаф (Ракелль, Шор) – 10:45' (5x5) 0:3 Ритчи (Терри, Хенрик) – 12:00' (5x5) 1:3 Ларссон (Уилсон) – 18:53' (5x5) 2:3 Далин (Айкел, Веси) – 31:41' (5x4)
«Нью-Йорк Рейнджерс» в родных стенах взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» (4:1), первой звездой матча стал российский голкипер Игорь Шестёркин.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Маккегг (Хауден, Линдгрен) – 02:33' (5x5) 2:0 Какко (Хитил, Ди Джузеппе) – 49:20' (5x5) 2:1 Мур (Вагнер, Лизотт) – 50:47' (5x5) 3:1 Панарин (Строум, Фаст) – 57:11' (5x5) 4:1 Деанджело (Хитил, Ди Джузеппе) – 57:49' (en)
«Виннипег Джетс» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), одержав третью победу подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Кубалик (Каджула, Тэйвз) – 00:15' (5x5) 0:2 Саад (Кейн, Силер) – 10:58' (5x5) 1:2 Коннор (Копп) – 23:44' (4x5) 2:2 Уилер (Пионк, Хеллебайк) – 49:05' (5x4) 3:2 Копп (Рослович, Моррисси) – 53:27' (5x5) 4:2 Лайне (Коннор, Шайфли) – 58:37' (en) 5:2 Коннор (Шайфли, Лайне) – 59:40' (en)
«Миннесота Уайлд» на домашней площадке проиграла «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2020, понедельник. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Калверт, Грейвз) – 21:37' (4x5) 1:1 Сперджен (Паризе, Фиала) – 24:58' (5x4) 1:2 Маккиннон (Макар, Кадри) – 27:32' (5x4) 1:3 Ландеског (Коул, Комфер) – 30:46' (5x5) 2:3 Фиала (Стаал, Сперджен) – 37:31' (5x4)
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