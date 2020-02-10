Результаты матчей в НХЛ за 9 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошли пять матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020



«Детройт Ред Уингз» на домашнем льду победил «Бостон Брюинз» (3:1), прервав удачную полосу соперника.

«Баффало Сэйбрз» на домашней арене уступил «Анахайм Дакс» (2:3), проиграв третий из пяти последних матчей.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в родных стенах взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» (4:1), первой звездой матча стал российский голкипер Игорь Шестёркин.

«Виннипег Джетс» дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), одержав третью победу подряд.

«Миннесота Уайлд» на домашней площадке проиграла «Коламбус Блю Джекетс» — 2:3.