«Барыс» отправился на выезд, взяв с собой Сведберга и Пакаринена

Казахстанский клуб «Барыс» взял на выездные матчи с «Автомобилистом» и ЦСКА 26 хоккеистов. В состав вошли защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен, с осени не принимавшие участия в официальных матчах из-за травм.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Состав «Барыса»:



вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Эдди Паскуале;



защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Максим Семёнов, Егор Шалапов;



нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Валк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбан Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.