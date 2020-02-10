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«Барыс» отправился на выезд, взяв с собой Сведберга и Пакаринена

«Барыс» отправился на выезд, взяв с собой Сведберга и Пакаринена
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский клуб «Барыс» взял на выездные матчи с «Автомобилистом» и ЦСКА 26 хоккеистов. В состав вошли защитник Виктор Сведберг и нападающий Ииро Пакаринен, с осени не принимавшие участия в официальных матчах из-за травм.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Состав «Барыса»:

вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Эдди Паскуале;

защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Виктор Сведберг, Максим Семёнов, Егор Шалапов;

нападающие: Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Валк, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Корбан Найт, Ииро Пакаринен, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

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